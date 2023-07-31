انتقال ليفاندوفسكي إلى الهلال؟ .. رد رسمي مثير من زوجة اللاعب!

ماذا قالت آنا ليفاندوفسكي عن انتقال اللاعب إلى السعودية؟!

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ردت آنا، زوجة النجم البولندي الكبير روبيرت ليفانوفسكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، على انتقال اللاعب إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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ليفاندوفسكي الذي انتقل من بايرن ميونخ الألماني إلى برشلونة، في صيف 2022، تلقى عرضًا ضخمًا من السعودية؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وعن ذلك تقول زوجة النجم البولندي في تصريحات نقلها "راديو كاتالونيا": "سابقًا كنا نسمع عن انتقال اللاعبين الكبار إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين.. والآن المملكة العربية السعودية".

وأعلنت آنا ليفاندوفسكي، بقاء اللاعب مع العملاق الإسباني، في الموسم الرياضي القادم؛ قائلة: "حاليًا.. لا أتخيل نفسي أعيش خارج برشلونة".

وعلى الرغم من ذلك.. فتحت آنا، الباب أمام كل الاحتمالات في مسيرة روبيرت ليفاندوفسكي؛ حيث أكدت على أنها لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي، سجل 33 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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