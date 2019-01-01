محمد عواد: طلبت الرحيل من الإسماعيلي ويوجد عرض الآن

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، عن أنه طلب من إدارة ناديه الرحيل وخوض تجربة جديدة، بعد انتهاء إعارته لفريق الوحدة السعودي.

عواد عاد إلى الإسماعيلي بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الماضي لصفوف الوحدة السعودي، والذي قدم معه مستويات رائعة.

الحارس كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا جاء فيه: "حرصًا مني على خروج صورة النادي أمام الجميع أن تكون رائعة، أتمنى من مجلس الإدارة الموافقة على العرض والسماح لي بخوض تجربة جديدة، كل التوفيق للنادي العظيم وكل الشكر للجماهير، وأتمنى عودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وتابع: "بلغت رغبتي للنادي وهي خوض تجربة جديدة، وكان رد مدير الكرة "هات عرض" وكان يوجد عرض من قبل بقيمة 3 ونصف مليون دولار، وأبلغت النادي بهذا العرض ولم يقم أحد بالرد عليه، وبعد عدم الرد عليهم قرروا عدم التفاوض مرة أخرى مع النادي الإسماعيلي".

فتحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتى في الرحيل فرد عليا " هات عرض " والآن يوجد عرض جيد وانقطاعى عن التدريب لان الموسم الماضي لم ينتهي وطلبت اكتر من مرة اجازة وكان في نوع من التعند معي واصرار علي وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من ٣ اشهر وعدم التعامل معي باحترافية — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) July 12, 2019

وأردف: "حاولت التواصل مع المهندس إبراهيم عثمان (رئيس الإسماعيلي) ولم أتمكن من الوصول إليه، فتحدثت مع مدير الكرة وأبلغته رغبتي في الرحيل، فرد عليا (هات عرض)، والآن يوجد عرض جيد جدا للنادي. البعض شوه صورتي أمام الجماهير خاصةً أن الفريق يمتلك حراس على مستوى كبير".

وواصل: "وبعد التجديد للحارس محمد فوزي، أحرص على الاستفادة مني مادياً للنادي صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى ودعم الجماهير طوال رحلتي مع الفريق، ولم أقبل الرحيل بدون عدم الاستفادة المادية مني للنادي".

صاحب الـ27 عامًا اختتم بيانه قائلًا: "انقطاعي عن التدريب لأن الموسم الماضي لم ينته، وطلبت أكتر من مرة أجازة وكان في نوع من التعنت معي وإصرار على وجودي قبل بداية الموسم الجديد بأكثر من 3 أشهر، وعدم التعامل معي باحترافية أكثر من مرة".

وارتبط اسم عواد بالانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعويض إصابة الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش.