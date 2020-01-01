ليفربول ينسحب من المفاوضات مع فيرنر

هل ينتقل الألماني لإنتر أو برشلونة؟

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لإصرار نادي لايبزيج على الشرط الجزائي بعقد اللاعب.

فيرنر جذب أنظار العديد من الأندية في أوروبا الفترة الماضية، كان أبرزها ليفربول وبايرن ميونخ وريال مدريد وتشيلسي، بعد تألقه وسجله التهديفي المميز بالدوري الألماني.

ليفربول تصدر سباق التعاقد معه منذ بضعة أسابيع، قبل أن يتراجع المدرب الألماني يورجن كلوب عن فكرة ضم مواطنه بشكل نهائي.

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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن السبب يرجع لرفض لايبزيج للتفاوض، ومطالبته بالحصول على 50 مليون جنيه استرليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر.

وهو الأمر الذي رفضه ليفربول بشكل قاطع، نظراً للأزمة المالية التي يمر بها النادي، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا، واحتمالية حدوث خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت الصحيفة أن تقييم كلوب الحالي لسعر فيرنر، لا يزيد عن 30 مليون فقط، مما دفع لايبزيج للانسحاب تماماً من طاولة المفاوضات.

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إنتر وبرشلونة يرحبان بفكرة التعاقد مع صاحب الـ24 سنة، لكن الشرط الجزائي بعقده، قد يدفعهما للانتظار لصيف 2021، حيث ستنخفض قيمة هذا الشرط من 50 إلى 35 مليون فقط.

يذكر أن فيرنر نجح في تسجيل 30 هدفاً مع لايبزيج بجميع البطولات هذا الموسم، في 39 مباراة لعبها مع الفريق الألماني حتى الآن.