كيف أهدر ريال مدريد صفقة ليفاندوفيسكي في 2014؟

بايرن حسم السباق في النهاية

روبرت ليفاندوفيسكي، صفقة ربما كانت ستغير تاريخ ريال مدريد، ولكن أخفق النادي الإسباني في حسمها منذ سنوات طويلة.

المهاجم البولندي تسبب في خروج ريال من دوري أبطال أوروبا عام 2013، خلال تألقه مع بوروسيا دورتموند، مما لفت أنظار النادي الإسباني بشكل كبير.

اللاعب نفسه سبق وأن أكد في تصريحات صحفية، وجود اهتمام بعدها بعام واحد من ريال بالحصول على خدماته، لكنه اتفق في النهاية على الانضمام لبايرن ميونخ.

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صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن فشل المفاوضات، حيث كان السعر المطلوب وقتها من دورتموند هو 20 مليون جنيه استرليني نظير بيع اللاعب.

وهو المبلغ الذي رفض ريال دفعه، طامحاً في استغلال تعثر مفاوضات ليفاندوفيسكي مع دورتموند حول تجديد عقده وضمه بعدها بالمجان.

الانتظار كلف ريال الكثير، حيث تسبب في فقدان فرصة ضم الهداف البولندي، ليتفق على الانضمام لبايرن بالمجان ويصبح لاعباً بصفوفه بشكل رسمي في 2014.

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يذكر أن صاحب الـ32 يتمتع حالياً بمسيرة مبهرة مع بايرن، حيث نجح في تسجيل 232 هدفاً في 278 مباراة بقميص الفريق الألماني، وحصد معه 5 بطولات دوري محلي.