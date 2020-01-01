صفقة دفاعية جديدة تقترب من برشلونة

واحد من أفضل اللاعبين في أياكس أمستردام الفترة الأخيرة

يدرس نادي برشلونة الإسباني، إمكانية التخلي عن مدافع جونيور فيربو، والتفاوض مع لاعب آخر لتعويض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فيربو انتقل لصفوف برشلونة الصيف الماضي قادماً من ريال بيتيس، لكنه فشل في المشاركة كأساسي مع الفريق، بوجود اهتمام من روما بالحصول على خدماته.

إنتر أيضاً ربما يضم اللاعب، وسط محاولات مستمرة من برشلونة بإدخال صاحب الـ23 سنة في صفقة تبادلية للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق الإيطالي.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت استهداف برشلونة لنيكولاس تاليافيكو ظهير أيسر نادي أياكس أمستردام الهولندي، كبديل مناسب لفيربو بهذا المركز، ومنافس قوي لجوردي ألبا اللاعب الأساسي بتشكيل المدرب كيكي سيتين.

الأرجنتيني يقدم مستويات مميزة مع أياكس منذ فترة طويلة، وكان قريباً من الانضمام لأتلتيكو مدريد الصيف الماضي لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

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ريال مدريد يساعد برشلونة في صفقة لاوتارو مارتينيز

ومن المتوقع دخول برشلونة في مفاوضات مكثفة مع ريكاردو شليبر وكيل تاليافيكو خلال الأسابيع القليلة القادمة، لإقناعه بالانضمام للفريق والعمل مع فرينكي دي يونج زميله السابق في أياكس.

يذكر أن سعر تاليافيكو وصل إلى 25 مليون يورو الصيف الماضي، لكن من المتوقع انخفاض قيمته السوقية تزامناً مع أزمة فيروس كورونا.