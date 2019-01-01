السيلية القطري يقتر من ضم مدافع الترجي التونسي

هل ينتقل المدافع التونسي للسيلية القطري؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح المدافع شمس الدين الذوادي، لاعب الترجي الرياضي التونسي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف السيلية القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعاقد نادي السيلية مع شمس الدين الذوادي، جاء بناء على طلب من المدرب التونسي سامي الطرابلسي، مدرب الفريق القطري، الذي أبدى رغبة كبيرة للتعاقد معه.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رغبة الطرابلسي للتعاقد مع الذوادي، جاء بهدف تدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم المقبل.

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نستعرضها معكم خلال التغريدات التالية👇 pic.twitter.com/YEjDoiADRH — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 3, 2019

السيلية يسعى لتدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد، والذي سيشارك خلاله في بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة.

ويسعى السيلية لحسم تلك الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي، والذي سيقام في تونس، خلال الشهر الجاري.

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شمس الدين الذوادي ظهر بمستوى رائع مع الترجي التونسي الفترة الماضية، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري الموسم الحالي، بالإضافة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.