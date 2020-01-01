أودينيزي ينافس ألميريا على ضم رمضان صبحي

هدرسفيلد يقرر التخلي عن الجناح المصري

قرر نادي هدرسفيلد الإنجليزي، استبعاد المصري رمضان صبحي من حساباته، بعد انتهاء إعارته من الأهلي خلال هذا الصيف.

صاحب الـ23 سنة انتقل للأهلي على سبيل الإعارة في يوليو 2019، ومن المقرر عودته إلى هدرسفيلد في شهر أكتوبر المقبل.

موقع "examinerlive" الإنجليزي، أكد رغبة كارلوس كوربران في التخلص من رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم حاجة الفريق لخدماته.

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وكشف الموقع عن 4 عروض جدية للتعاقد مع جناح الأهلي، من نادي أوليمبياكوس اليوناني، أودينيزي الإيطالي، بشكتاش التركي، وأخيراً ألميريا الإسباني.

أوليمبياكوس هو الأكثر جدية حالياً في التعاقد مع رمضان، حيث سبق وأن تقدم بعرض قيمته 1.3 مليون يورو للتعاقد معه.

ومن جانبه يرحب هدرسفيلد بفكرة التخلي عن الدولي المصري، في حالة الحصول على مقابل مادي مقارب لما دفعه للتعاقد معه من الأهلي، حيث وصل إلى 5.5 مليون يورو.

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يذكر أن رمضان لعب 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدفاً وحيداً بقميص الفريق.