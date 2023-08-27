بعد انتقاده للدوري السعودي .. هجوم برازيلي كبير على توني كروس: أنت منافق!

اتهامات لنجم ريال مدريد بعد انتقاده لجابري فيجا وتجاهله لرونالدو وبنزيما

SHAHID

شن الصحفي البرازيلي تياجو أسمار هجومًا حادًا على الألماني توني كروس؛ نجم ريال مدريد الإسباني بعد الحملة التي قادها الأخير ضد دوري روشن السعودي والأهلي تحديدًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الألماني أبدى انزعاجه من انتقال الإسباني الشاب جابري فيجا للأهلي السعودي قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ووصف الصفقة بـ"المزعجة"، وهو ما لم يعجب البرازيلي..

أسمار قال بحسب ما ترجم عنه حساب "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية: "بالنسبة لاحتجاج توني كروس الذي ظهر وهو ينتقد، حتى لو كان لديه ما يدعو للانتقاد، بالتالي لا أحد يمكنه اللعب في فنزويلا وروسيا والسعودية، لا أحد يمكنه اللعب حتى في أندية العالم التي اشتروها ديكتاتوريين، هو يعتقد أن ريال مدريد أبدًا ليس لديه أي هراء على الإطلاق لأنه ريال مدريد، رغم أن كرة القدم في كل العالم يوجد بها الكثير من المافيا، إذا تريدون الانتقاد، عليكم انتقاد الجميع وليس بلد واحد فقط".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضاف: "لأن وجه جيفا تحولت من نابولي للأهلي، ظهر لنا كروس المثير للجدل والسياسي صاحب الوجه الجميل ويريد الظهور، وصف الأمر بالعار والمحرج، وهنا سؤالي: لماذا لم تقل لكريستيانو رونالدو عار عليك، وهو من لعبت أنت معه ويلعب الآن في السعودية؟!، لماذا تنتقد الفتى الصغير؟، لم نشاهده يتحدث عن رونالدو أو بنزيما، هذا النفاق يزعجني، هو فقط يريد الكلام!، حسنًا لتتحدث عن زملائك الكبار أيضًا، وليس الفتى الصغير وحده".

واختتم موجهًا حديثًا لكروس: "في النادي الذي تلعب به وصفوا رئيسه (فلورنتينو بيريز) بالمافيا من قبل مؤلف كتاب ريال مدريد الممنوع، عليك البحث وراء هذا، هناك الكثير من التهم الموجهة لبيريز".

SHAHID