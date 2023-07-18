بعد انتفاضة التحسر عليه .. ألفارو جونزاليس يوجه رسالة لجمهور النصر ورونالدو يرد بطريقته

المدافع الإسباني يتفاعل مع حزن جمهور العالمي لرحيله

رغم إعلان النصر السعودي الاستغناء عنه قبل عدة أسابيع إلا أن مظاهرة الحب الذي قادها جمهور النادي نحوه بالأمس، دفعت المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، للخروج لتوجيه رسالة له.

العالمي كان قد استغنى عن المدافع الإسباني بنهاية الموسم الماضي، رافضًا تفعيل بند تمديد عقده لموسم جديد، بداعي كثرة إصاباته، رغم تألقه الكبير طوال الموسم.

وبالأمس، تحسر جمهور العالمي عليه بعدما سقط فريقهم في فخ الهزيمة أمام سيلتا فيجو الإسباني وديًا، بخماسية نظيفة، مع أداء باهت من خط الدفاع، وتحديدًا عبد الإله العمري، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وأمام هذه الحسرة، كتب ألفارو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أود أن أشكر جميع زملائي، طاقم العمل، والجماهير على ترحيبهم الكبير بي منذ اليوم الأول لي في السعودية، النصر جزء من تجربتي الاحترافية كلاعب كرة القدم والأولى لي خارج أوروبا، سأستمر في تقديم الأفضل دائمًا، المحارب الذي يحبكم".

ومن جانبه، قام قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرد على زميله المغادر، مكتفيًا برموز تعبيرية ليد تصفق له.

يذكر أن ألفارو شارك الموسم الماضي في 25 مباراة في مختلف البطولات بواقع 2188 دقيقة، ورحل دون التتويج بأي لقب.