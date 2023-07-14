انتظروا المفاجأة المدوية .. بوفون "العجوز" يفكر في التراجع عن الاعتزال بسبب السعودية!

قرار صعب .. فماذا سيختار بوفون بشأن مستقبله؟!

بعمر الـ45 سنة، يفكر أسطورة حراسة المرمى الإيطالية والعالمية جانلويجي بوفون، في التراجع عن قرار اعتزاله كرة القدم "نهائيًا"؛ بسبب السعودية.

بوفون قرر "الاعتزال"، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، وأخبر ناديه بارما الإيطالي، بعدم قدرته على استكمال عقده، الممتد حتى 30 يونيو 2024.

لكن وحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، يفكر الأسطورة الإيطالية، بالتراجع عن هذا القرار؛ بعد تلقيه عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، لضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن هذا النادي السعودي - لم تذكر اسمه -، يضغط بقوة على بوفون؛ من أجل إقناعه بالتراجع عن "الاعتزال"، وتمديد مسيرته الكروية لمدة موسم رياضي آخر.

وأشارت إلى أن جانلويجي بوفون، يدرس حاليًا مع عائلته، فوائد وأضرار الانتقال "المحتمل" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة أن الرحيل إلى بلد وثقافة جديدة، لمدة موسم رياضي واحد فقط، قد لا يكون مجديًا بشكل كبير.