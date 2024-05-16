"انتظارًا لمصيره النهائي مع الاتحاد" .. موقف حاسم من ميلان في صفقة مارسيلو جاياردو

جديد مستقبل مارسيلو جاياردو..

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لا يزال مستقبل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "غامضًا" حتى الآن، رغم قرار إقالته من منصبه.

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الاتحاد أبلغ جاياردو بـ"إقالته"، قبل التراجع بشكل مؤقت؛ بسبب عدم التوصل إلى تسوية مالية، في ظل إصرار المدرب الأرجنتيني، على الحصول على كامل الشرط الجزائي في عقده "22 مليون يورو".

وأثناء خلافات المدرب مع الإدارة الاتحادية؛ ترددت أنباء قوية، عن مفاوضات من نادي ميلان الإيطالي مع جاياردو؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول.

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لكن.. الإعلامي الرياضي رودي جاليتي نفى مساء اليوم الخميس، وجود أي تواصل من إدارة ميلان، مع المدير الفني الأرجنتيني.

وكتب جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "جاياردو لم يتواصل مع ميلان - حتى الآن -.. ومن غير المتوقع أن يتحرك العملاق الإيطالي، للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني، في الفترة القريبة القادمة".

جدير بالذكر أن المدرب الأرجنتيني تولى القيادة الفنية للعميد الاتحادي، في شهر نوفمبر من عام 2023؛ محققًا 14 انتصارًا فقط من 30 مباراة رسمية، مقابل 3 تعادلات و13 هزيمة.

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