خسرت ملايين الدولارات.. انتصار قضائي لواندا نارا على إيكاردي وحبيبته الجديدة!

النجم الأرجنتيني لا يحظى بحياة هادئة في أي وقت من مسيرته

في خضم علاقتها العاطفية مع ماورو إيكاردي، تلقت تشينا سواريز ضربة قضائية قوية في المحاكم فيما يتعلق بالدعوى القضائية بملايين الدولارات التي رفعتها ضد واندا نارا.

وفقًا قناة "إنتروسوس" التلفزيونية الأمريكية، فقد قال قاضي التحقيق في آخر دعاوى سواريز ضد واندا إن تلك الدعوى "مرفوضة بشكل قاطع".

ولم تكتفِ تشينا سواريز بهذا، بل تلقت المزيد من الأخبار السيئة من القضاء: "هناك تدبير احترازي جديد (من واندا إلى تشينا) يتعلق بعدم أهليتها لنشر أي تفاصيل عن واندا أو عائلتها عبر مواقع التواصل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت اللجنة عن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا يعني أن تشينا سواريز لا يمكنها نشر أو إظهار أي شيء عن عائلة واندا".. وفقًا للمصدر ذاته.

كانت سواريز قد رفعت دعوى قضائية بملايين الدولارات ضد الزوجة السابقة لصديقها مقاضية إياها بطلب ملايين الدولارات نظير تسريب بعض المحادثات الخاصة.