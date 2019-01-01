رسمياً : انتخاب الشيخ سلمان آل خليفة رئيسًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

للدورة الجديدة من عام 2019 حتى 2023

فيسبوك تويتر ماجد جزر

حسمت القارة الآسيوية نتيجة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها الـ29 اليوم السبت، في العاصمة الماليزية كوالالمبور رئيس الاتحاد الآسيوي للفتر الجديدة.

وانتخبت الجمعية العمومية أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الجديدة من عام 2019 حتى 2023.

وشهد الاجتماع الانتخابات من أجل مقاعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، فاز بالانتخابات دون منافس كرئيس للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا.

💫الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يحتفظ بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم pic.twitter.com/yyP5KQ3PTF — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وأصبح الشيخ سلمان رئيسًا بالتزكية وذلك في أعقاب انسحاب الإماراتي محمد خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي.

ترتيب ومواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

شهد الاقتراع على مناصب أعضاء الفيفا، انتخاب الصيني دو زهو كاي (35 صوتًا) والهندي برافول باتيل (38 صوتًا) والياباني كوزو تاشيما (38 صوتًا) والقطري سعود المهندي (37 صوتًا) والفلبيني ماريانو (34 صوتًا).

وفي انتخابات المكتب التنفيذي:

غرب آسيا : فاز عبد الخالق مسعود أحمد (العراق) وهاشم حيدر (لبنان) وسالم سعيد سالم الوهيبي (عمان) وحميد محمد الشيباني (اليمن).

وسط آسيا : فاز سيد علي رضا آغازادة (أفغانستان).

جنوب آسيا : فاز داشو أوجين تسيتشوب دورجي (بوتان).

جنوب شرق آسيا : فاز كريس نيكو (أستراليا) وحامدين بن حاجي محمد أمين (ماليزيا) وتران كووك توان (فيتنام).

شرق آسيا : فاز فوك كاي شان اريك (هونج كونج).

وفي المقاعد التنفيذية النسائية، فازت كل من الفلسطينية سوزان شلبي، ومحفوظة أكبر كيرون من بنجلاديش ، وكانيا كيوماني من لاوس، والكورية الشمالية هان أون جيونج.