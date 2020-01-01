انتخابات رئاسة برشلونة: الموعد، المرشحون ومن هو الرئيس الحالي؟

يستعد العملاق الكتالوني نادي برشلونة لخوض انتخابات رئاسية قريبًا، فما هو الموعد، من هم المرشحون للمنافسة على كرسي الرئاسة ومن هو الرئيس الحالي؟

يوجد شعار "أكثر من مجرد نادي" محفورًا في كامب نو، كتذكير للعالم بقيمة العملاق الكتالوني، وفي الواقع يحتل النادي مكانًا خاصًا في قلب مجتمع برشلونة، وتاريخيًا لطالما كان النادي يدير أعماله بشكل مختلف إلى حد ما عن العديد من نظرائه في إسبانيا وفي مختلف دول العالم أيضًا، في محاولة من النادي للتفرد في كل شئ.

سيتوقف معظم مؤيدي النادي في القريب العاجل عن متابعة مباريات الفريق داخل الملعب وعن شراء القميص، حيث سيهتم الأعضاء بأمور أكثر أهمية في المرحلة القادمة ألا وهي انتخابات الرئاسة في برشلونة والتي ستعد محورية وهامة للغاية، خاصًة مع الصعوبات الكثيرة التي واجهها البلاوجرانا في الفترة الأخيرة والتحديات التي تنتظره مستقبلًا.

ما موعد الانتخابات القادمة، من هم المرشحون لها؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هو موعد الانتخابات المقبلة لرئاسة نادي برشلونة؟

من المنتظر أن تقام الانتخابات الرئاسية المقبلة في برشلونة في صيف 2021 وغالبًا في شهر يونيو، وسيحصل الشخص الذي يتم انتخابه على تفويض للعمل في المنصب ست سنوات، وهو يعني إجراء الانتخابات كل ست سنوات باستثناء بعض الظروف الطارئة.

من هم المرشحون لانتخابات رئاسة برشلونة؟

تقدم شخص واحد فقط للترشح لرئاسة برشلونة اعتبارًا من فبراير 2020 وهو "فيكتور فونت" والذي بدا مصممًا على إحداث تغييرات جذرية في برشلونة حيث سبق وإن صرح في 2019 لصحيفة ماركا وقال: لدينا العديد من التحديات في السنوات المقبلة، وأحدها هو التعامل مع مرحلة ما بعد اعتزال ليونيل ميسي.

يرغب فونت بحل مشكلات آخرى مثل حقوق الصور، الحاجة إلى بيع اللاعبين والتركيز على التشاور مباشرًة مع الأعضاء بخصوص المقترحات الرئيسية، كما تحدث عن اقتراحات إعادة تشافي وبويول مجددًا بالإضافة إلى الرئيس السابق خوان جاسبارت والذي عمل منذ 2000 وحتى 2003.

من المتوقع أن يشغل المرشحون الآخرون تحديًا لهذا الدور، لكن من غير الواضح من سيقوم بهذا الدور، هناك بعض التكهنات خوان لابورتا قد يترشح مرة أخرى بعد أن شغل المنصب في الفترة ما بين 2003 حتى 2010.

من المفضل للفوز بانتخابات الرئاسة في برشلونة؟

نظرًا لأن فونت هو المرشح الوحيد حتى الآن، لذا هو المفضل للفوز بالانتخابات، سيبقيكم جول على إطلاع دائم بفرص فوز كل مرشح للفوز بالانتخابات عند اتضاح الصورة بشكل أكبر.

من هو الرئيس الحالي لنادي برشلونة؟

يعتبر جوسيب ماريا بارتوميو هو الرئيس الحالي لنادي برشلونة، وتتضمن الرئاسة عدة مهمات أخرى مثل تشكيل السياسة التي سيقوم بتطبيقها، متابعة الانتقالات، توقيع العقود وأن يكون هو واجهة النادي في مجال الأعمال، تنحدر أصوله من كتالونيا وكان قد تولى المنصب بشكل مؤقت في 2014 خلفًا للمستقيل ساندرو روسيل، قبل أن يفوز بالانتخابات في عام 2015.

يعتبر بارتوميو المدير التنفيذي لشركة أديليتي، كما تواجد في مجالس الرئيسين السابقين روسيل وخوان لابورتا، ولا يسعى لخوض الانتخابات مجددًا في 2021.

من الذي يمكنهم التصويت في انتخابات رئاسة برشلونة؟

يملك أعضاء النادي فقط حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وحتى تكون مؤهلًا للتصويت، يجب ألا يقل سن المشاركين عن 18 عامًا، وأن يكونوا أعضاءًا لمدة عام على أقل تقدير وأن يتواجدوا في ملعب كامب نو من أجل التصويت.