النصر يعلن قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة

4 مرشحين يتنافسون على رئاسة النصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر قوائم المرشحين لرئاسة النادي ومجلس إدارته للدورة الجديدة التي تمتد لـ4 سنوات قادمة، بعدما اعتمدتها هيئة الرياضة العامة في السعودية.

وأعلن بطل الدوري السعودي تنافس 5 قوائم في الانتخابات التي ستجري يوم 11 يوليو الجاري.

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وضمت القائمة الأول كلًا من صالح الأطرم للرئاسة، وعبد العزيز العويسي لنائب الرئيس، بجانب عضوية كل من إبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد.

وجاءت القائمة الثانية بقيادة نصر النصر رئيسًا وسعيد الشهري نائبًا له، والأعضاء ضيف الله العتبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري.

وحل تركي الدهام على رأس القائمة الثالثة، ومعه نائبه مساعد بن مرشد، وعضوية حاتم الفواز وعبدالرحمن الخثلان وبندر الرشود.

القائمة الرابعة ضمت مرشح الرئاسة إبراهيم العثمان، ومعه عبد الرحمن عبد القادر نائبًا، والأعضاء عبد المحسن الزامل وخالد أبو غانم وعبدالله الزوير.

وأخيرًا ضمت قائمة صفوان السويكت كلًا من سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد، ولم يُحدد أيهم سيكون في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار النصر إلى أن الطعن ضد القوائم الأولية سيكون مُتاحًا اليوم الأحد، على أن تجرى الانتخابات بتصويت 67 من أعضاء الجمعية العمومية.