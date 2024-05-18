انتحل صفة نجم تشيلسي.. مشجع يخدع فيل فودين بذكاء!

خدعة بدم بارد على موقع "إكس"

رد نجم مانشستر سيتي فيل فودين تهنئة حساب على موقع إكس يحمل اسم زميله "كول بالمر" بعد حصول الأول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 باختيار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فودين رد على الحساب الذي يحمل اسم بالمر، بتهنئته هو الآخر على الحصول على جائزة أفضل لاعب شاب، بعد مستوى بالمر المبهر رفقة تشيلسي.

وكتب فودين عبر "إكس": "شكرًا يا زميلي، وأهنئك أيضا على جائزة أفضل لاعب شاب، انظر إلى أي مدى وصلنا!".

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لكن المفارقة أن فودين كان يراسل حسابًا لأحد المشجعين وليس حساب بالمر الرسمي، بل مجرد حساب موثق ويحمل اسمه "كول بالمر".

فودين مسح تغريدته بعد ذلك، عندما اكتشف أن الأمور ليست صادرة إلا عن حساب مشجعين يحمل اسم زميله في المنتخب الإنجليزي.

منذ تغيير قواعد الحصول على علامة التوثيق على موقع "إكس" بات هذا الأمر شائعًا للغاية، وأصبح العديد من المشاهير عرضة لمثل هذا النوع من المفارقات.