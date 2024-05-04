"انتبه يا ميشايل!" .. صرخة نجم الهلال تثير ضحك الجماهير في مباراة التعاون

ميشايل يلعب دور البطولة في فوز الهلال على التعاون..

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أثار الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الهلال، ضحك جماهير الزعيم، في لقطة خلال مباراة التعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي.

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الهلال وصل إلى النقطة 83، ليواصل رقمه القياسي كصاحب أكبر رصيد نقطي في تاريخ الدوري السعودي، بعد فوزه على التعاون بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، والتي شهدت تألقًا لافتًا للجناح البرازيلي ميشايل، الذي صنع تمريرتين حاسمتين وقدم 3 فرص محققة خلال اللقاء.

وتداول نشطاء مقطع للصربي سافيتش، وهو يصرخ لزميله ميشايل، من أجل جذب انتباهه لمراقبة المنافس أثناء الاستعداد لتنفيذ ركلة ركنية، إلا أن صرخة الصربي أثارت ضحك الجماهير.

وتقدم ميتروفيتش بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 40، وأضاف سعود عبد الحميد الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما وقع صالح الشهري على الهدف الثالث في الدقيقة 90+7 من عمر المباراة.

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وبات الهلال بحاجة إلى 4 نقاط فقط، ليتوج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، دون انتظار نتائج الفرق الأخرى، حيث يبتعد في صدارة المسابقة، بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

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