أنباء فرنسية تصدم السعودية .. المغرب يستهدف رينارد!

أكدت تقارير صحفية فرنسية، على أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، في طريقه لإنهاء التعاقد مع البوسني وحيد خليلوزيتش، قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

المنتخب المغربي وصل لكأس العالم 2022، حيث وقع في المجموعة السادسة، والتي تضم أيضًا منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

ما سبب رغبة المغرب في إقالة خليلوزيتش؟

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع، يدرس بجدية فسخ عقده مع خليلوزيتش خلال الفترة القادمة، بسبب خلافه مع عدد من اللاعبين، أبرزهم حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي.

المنتخب المغربي فقد أبرز نجومه خلال الفترة الماضية، أبرزهم الثلاثي زياش ونصير مزراوي لاعب أياكس الهولندي وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد السعودي.

خليلوزيتش خرج في تصريحات صحفية أكد خلالها على أنه غير مهتم بأي لاعب، وهو الأمر الذي أثار ضجة حوله، ودفع جماهير المغرب للمطالبة برحيله بسبب كثرة أزماته مع نجوم أسود الأطلس.

الاتحاد المغربي يدرس التعاقد مع رينارد

الإعلامي الفرنسي صابر ديسفارجس، أكد على أن الاتحاد المغربي في طريقه لإنهاء التعاقد مع وحيد خليلوزيتش خلال الفترة القادمة، على أن يتم التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي الحالي.

ونشر صابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "في ظل اقتراب نهاية تعاقد المغرب مع وحيد خليلوزيتش؛ الذي يعارض عودة حكيم زياش ومزرواي، هناك رغبة للتعاقد مع مدرب يتحدث الفرنسية".

وواصل: "يعد هيرفي رينارد الذي تتحدث معه مصر للتعاقد معه، على رأس المدربين المرشحين لتدريب المنتخب المغربي".

يذكر أن رينارد كان مدربًا للمنتخب المغرب، قبل رحيله لتدريب السعودية بعد منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

🇲🇦 Vers la fin de l’histoire entre Vahid Halilhodzic et le Maroc, opposé au retour de Ziyech et Mazraoui en sélection. Une réunion est prévue après l’Aïd.

Pour le remplacer, la FRMF pense à un coach francophone.

🇫🇷 Hervé Renard, courtisé par l’Égypte, garde la cote au pays. pic.twitter.com/jj73NoHitV — Saber Desfarges (@SaberDesfa) April 28, 2022

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