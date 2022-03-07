أنباء عن لحاق مبابي بلقاء ريال مدريد، وباريس يرد رسميًا

أصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا حول حالة لاعبه كيليان مبابي وموقفه من اللعب في اللقاء القادم ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث أكدوا أن مبابي سيخضع للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة من أجل التأكد من حالته.

وكتب النادي في البيان: "مبابي تلقى ضربة في قدمه اليسرى خلال تدريبات الفريق اليوم، وتلقى بعض العلاج بعد الظهيرة".

وأضاف: "الفحص الطبي مطمئن إلى حد ما، وسيكون هناك موعدًا جديدًا للفحص خلال 24 ساعة من الآن".

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عديدة أن اللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد المصيرية المقبلة.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد مساء الأربعاء في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف، سجله كيليان مبابي في نهاية اللقاء الذي أقيم في فرنسا.