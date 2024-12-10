امرأة معه في الفندق.. إنهاء مسيرة حكم تخلف عن حضور كلاسيكو المكسيك!

ماذا حدث؟

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إنهاء مسيرة الحكم روزاريو كارديناس، بعدما تخلف عن حضور مباراة الكلاسيكو بين مونتيري وتايجرز.

وكان كارديناس هو الحكم الرابع لمباراة الكلاسيكو في الجولة 12 من الدوري المكسيكي، يوم 20 أكتوبر الماضي، والتي انتهت بفوز مونتيري (4-2) لكنه لم يحضر، بسبب حادث وقع في الليلة السابقة.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد عدة أسابيع من التحقيق، أصدرت اللجنة بيانًا أبلغت فيه أن غياب كارديناس كان انتهاكًا للوائح الحكام، رغم أنها لم تحدد تفاصيل سلوك الحكم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه "منذ لحظة غيابه، انتشرت روايات غير رسمية تشير إلى أن غياب الانضباط كان مرتبطًا بوجود امرأة معه في فندق الإقامة".

وأعلنت لجنة الحكام، بعد إجراء تحقيق داخلي بدأ في 21 أكتوبر الماضي، أن "كارديناس انتهك اللوائح بعدم القيام بمسؤولياته"، رغم من عدم الكشف عن تفاصيل الحادث.