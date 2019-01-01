امرأة هزت عرش مدربي إنجلترا!

النساء ليسوا في المطبخ دائمًا..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

من قال إن النساء يجب أن يبقوا في المطبخ مبتعدين عن مجال كرة القدم؟! بالتأكيد سمعتم كثيرًا تلك العبارة الساخرة من وجود المرأة في مجال كرة القدم.

عادة ما يشارك الرجال في عالم كرة القدم النسائية كمدربين مثلاً أو حكام بالطبع، لكن هل فكرتم في وجود امرأة في عالم كرة القدم الرجالي؟!

لكن نادي أرليسي تاون الإنجليزي كسر تلك القاعدة وخرج عن المألوف بإعلانه تولي السيدة ناتاشا أورتشارد سميث تدريب الفريق، لتصبح بحسب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم المدربة الوحيدة في كرة القدم الإنجليزية.

ويشارك أرليسي في المستوى التاسع من كرة القدم الإنجليزية، وفي بداية يونيو الماضي وعقب الهبوط، لم يكن لديه لاعبون ولا طاقم تدريبي، وكان أول شيء يتعين على مسؤولي النادي عمله هو إيجاد مدرب جديد، وبالفعل أجروا اتصالاً هاتفيًا بناتاشا لمنحها المهمة في قرار تاريخي.

ويتولى اثنان من اللاعبين السابقين شبه المحترفين وهما مات إندرسبي وجيمس هاتش، الإشراف على النادي، وعن هذا القرار يقول إندرسبي «عندما كنت أتولى تدريب بارتون، كانت تقف خلف المكان المخصص لفريق التدريب ذات يوم. وأنصت لكل ما كانت تقوله وقلت في نفسي، من هذه المرأة؟ إن المعلومات التي تدلي بها شديدة الدقة».

أضاف «جلسنا وتناقشنا وتوصلنا إلى أن الاستعانة بها سيكون خطوة ذكية. إن كرة القدم للرجال تسير في اتجاه واحد فحسب، ويقتصر الاعتماد فيها على مدربين رجال. إلا أنه حان الوقت لتجاوز هذا الوضع، خاصة وأن ناتاشا شخصية ذكية ودقيقة ومهنية».

وتابع «لقد لعبت كرة القدم بمستوى شبه احترافي لأكثر من 20 عامًا وأرى أنها واحدة من أفضل المدربين الذين التقيتهم على الإطلاق وعليه اتفقنا وقلنا حسنًا، دعونا نتخذ هذا القرار ونستعين بسيدة في تدريب الفريق».

من جهتها قالت ناتاشا «ليست هناك أسباب تمنع أي شخص من القيام بهذه المهمة، وإنما ينبغي أن يحصل المرء على الفرصة فحسب».

وتتميز ناتاشا بخبرة كبيرة، ولكونها لاعبة «لم تشارك في مستوى احترافي رفيع المستوى» تلقت تشجعيًا من جانب أحد أصدقائها حتى تحصل على رخص التدريب من المستوى الأول من قبل اتحاد الكرة الإنجليزي، وقد تحصلت بالفعل على رخصة «يويفا بي»، وكذلك على ترخيص من المستوى الثاني يتعلق بحراسة المرمى، وعملت مدربة مهارات تحت مظلة اتحاد الكرة في منطقة بيدفوردشير.