"لا أخلق أعذارًا ولكن انظروا إلى اليورو" .. فينيسيوس يثير الجدل عن مشكلة تواجه البرازيل في كوبا أمريكا

فينيسيوس جونيور يعتذر عن ظهوره المتواضع أمام كوستاريكا

اعتذر فينيسيوس جونيور، لاعب منتخب البرازيل، عن ظهوره المتواضع مع راقصي السامبا خلال مواجهة كوستاريكا في كوبا أمريكا.

وسقط منتخب السيلساو في فخ التعادل السلبي، فجر اليوم الثلاثاء، أمام كوستاريكا أضعف منتخبات المجموعة الرابعة في مستهل مشواره بكوبا أمريكا، المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات للصحفيين عقب نهاية المباراة: "نعتذر للجماهير عن الأداء والنتيجة، إنها المباراة الأولى والتي دائمًا ما تكون معقدة للغاية، خاصة على ملعب مختلف، ضد منتخب يدافع بشكل جيد للغاية".

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وأضاف فينيسيوس: "نحن نعلم أنه يمكننا التحسن وعلينا أن نتحسن، أعرف أيضًا ما يمكنني تحسينه وتطويره والقيام به لمنتخبنا، لدينا مدرب جديد، لاعبون جدد، كل شيء يستغرق وقتًا".

وتطرق فيني للحديث عن مستواه، قائلًا: "في كل مرة أدخل فيها إلى الملعب مع منتخب البرازيل هناك 3 أو 4 يراقبونني وهو ما يجعل الأمر صعبًا إلى حد ما".

وتابع: "ليس لدينا أي أعذار، لكن جودة الملاعب بالتأكيد تعترض طريقنا، انظروا إلى جودة الملاعب في اليورو ستجدون فارقًا كبيرًا عن نظرتها في كوبا أمريكا وبالإضافة إلى ذلك، تم تقليص أبعاد الملاعب مما يعيقنا أكثر". وختم النجم البرازيلي: "علينا أن نتحسن بغض النظر عن الظروف، لأن بطولة كوبا أمريكا ستكون صعبة للغاية بسبب كل ما يحدث وهذه الظروف والملاعب".