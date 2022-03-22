أليخاندرو جارناتشو: نجم مانشستر يونايتد الشاب ومُقلد كريستيانو رونالدو!

إذا كان اليخاندرو جارناتشو يبحث عن طريقة للإعلان عن نفسه في كرة القدم الإنجليزية ، فإن هدفين رائعين في ملعب أولد ترافورد احتفل بهما على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة "Siii" كان بالتأكيد أحد الطرق لتحقيق ذلك.

كان جارناتشو مساهمًا قويًا في وصول مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أربع مباريات فقط قبل لقاء الأربعاء مع ولفرهامبتون.

كان هدفه ضد إيفرتون في الجولة الخامسة الأفضل ، حيث تقدم بالكرة من منتصف ملعب اليونايتد وعبر اثنين من المدافعين وأنهى الهجمة بشكلٍ مثالي.

سجل أيضًا أمام سكانثورب يونايتد في الدور الثالث ، وسجل كلا الهدفين في فوز ربع النهائي على ليستر سيتي ، وكان أحدهما من ركلة حرة من على بعد 25 مترًا في الدقيقة 89.

خلد تلك الأهداف من خلال تقليد احتفال رونالدو ، ويأمل الشاب في يوم من الأيام أن يلعب بجانب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

وصل جارناتشو إلى مانشستر يونايتد من أتلتيكو مدريد في صيف 2020 ، تاركًا النادي الذي انضم إليه وهو في سن 11 عامًا.

ووصفته وسائل إعلام إسبانية بأنه "جوهرة التاج" في أكاديمية أتليتكو ، ودخل اليونايتد في منافسة شديدة مع بوروسيا دورتموند وريال مدريد لخطف الجناح الطائر.

نجح بشكل جيد حتى الآن ، حيث سجل جارناتشو هدفًا أو تمريرة حاسمة كل 95 دقيقة لفريق اليونايتد تحت 18 عامًا وتحت 23 عامًا خلال موسمه الأول ونصف مع الشياطين الحمر.

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قال جاستن كوكران المسؤول عن تطوير اللاعبين في أكاديمية مانشستر يونايتد لموقع جول: "لدي علاقة جيدة مع جارنا وهو يعلم أنه إذا خرج عن الخط فسوف أكون قادمًا من أجله!"

"لعب بشكل جيد في المباراة (ضد ليستر سيتي في ربع النهائي) لكنه قادر على الأداء بشكلٍ أفضل ، يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف ، ويمكن أن يكون أكثر قوة. لكنه في رحلة ، وهو بخير في الوقت الحالي. نحن سعداء به.

"وظيفتي ووظيفة طاقم العمل هي إبقاء اللاعبين على الأرض وإبقاء أعينهم على الجائزة. ليس فقط جائزة الشباب ، ولكن الجائزة الأكبر لكونك في الفريق الأول ولديك مسيرة دائمًا على مستوى عالٍ ، لذلك هذا ما نركز عليه مع جارنا ".

قد يكون الأمر على وشك أن يصبح من الصعب على كوكرين وزملائه الحفاظ على أقدام جارناتشو على أرض الواقع.

فبالإضافة إلى أدائه في كأس الشباب التي جذبت أنظار مشجعي اليونايتد ، كان جارناتشو واحدًا من 44 لاعباً في قائمة ليونيل سكالوني الأولية لمباريات الأرجنتين القادمة في تصفيات كأس العالم ضد فنزويلا والإكوادور.

مع تأهل المنتخب الأرجنتيني لكأس العالم 2022 ، يستخدم سكالوني المراحل الأخيرة من التصفيات لدمج الوجوه الشابة في فريقه من أجل المستقبل.

جارناتشو هو واحد من سبعة لاعبين لم يلعبوا بعد ، لكن التانجو يأمل في تواجدهم في المستقبل.

إذا واصل التألق ، فإن جارناتشو - الذي لديه أب إسباني ووالدته من أصول أرجنتينية - ستتاح له الفرصة للتدرب إلى جانب ليونيل ميسي لمدة أسبوع ، في أول استدعاء له على أي مستوى من قبل الأرجنتين ، بعد أن مثل فرق الفئات العمرية لمنتخب إسبانيا.

بحسب مصادر جول فإن جارناتشو سعيد باستدعائه الأول، فقد نشر صورة لنفسه عندما كان طفلاً بقميص الأرجنتين على إنستجرام.

يدرك طاقم اليونايتد أن الاهتمام الدولي الذي حظي به جارناتشو يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه هذا الموسم ، حيث يعتقد ترافيس بينيون مدرب فريق تحت 18 عامًا أن نجاح جارناتشو يرجع إلى العمل الجاد والتفاني.

يقول بينيون: "يجب أن يقدم أداءً. بدأ في تذوق ذلك الآن. إنه يفهم كيفية الأداء الجيد ويعمل بجد حقًا. الهدف في نهاية المباراة (ضد إيفرتون) يظهر أنه يحسن مستويات اللياقة وكيف يتعامل مع التدريبات والمباريات بشكل أفضل.

"إنها مجرد مكافآت بالنسبة له في وقت متأخر من المباراة لإظهار ذلك المستوى من اللياقة البدنية. إنه يثبت صحة كل ما يفعله."

السمتان الرئيسيتان لجارناتشو هما بلا شك سرعته وقدرته على التسجيل ، مما يجعله يمثل المهاجم المثالي، حيث تأتي أعداد متزايدة من الأهداف من لاعبين يعتمدون بشكل أكثر على التمريرات الحاسمة.

يتميز جارناتشو بتكوينه وامتلاكه قدرات فنية ، كما يتميز في اللعب مع زملائه وتقديم تمريرات حاسمة ، وكذلك التسجيل.

قال مدافع مانشستر يونايتد ريس بينيت لجول: "إنه لاعب جيد ، وجناح مخادع للغاية وهو منفذنا أحيانًا من المواقف الصعبة. إنه لاعب كبير ".

فرصة جارناتشو القادمة للتألق ستأتي ضد وولفرهامبتون في أولد ترافورد ، وبعد أن كان رالف رانجنيك حاضراً في الجولة السابقة ، ستكون هذه فرصة أخرى للشاب لتقديم أوراق اعتماده.

إذا كان بإمكانه فعل ذلك ، فإن حلمه في إقامة احتفال "Siii" مع رونالدو سيقترب خطوة أخرى.