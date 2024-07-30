اختبار لاتيني قادم .. هدف ياباني قاتل يبعد إسرائيل عن طريق مصر في الأولمبياد!

هدف حاسم في اللحظات الأخيرة يفض الاشتباك

وسط كل المخاوف حول انسحاب المنتخب المصري الأولمبي للرجال من أولمبياد باريس 2024 بسبب إمكانية اللعب ضد إسرائيل، خرجت اليابان من أجل فض الاشتباك تمامًا لترفع الحرج عن الفراعنة.

مصر نجحت في احتلال صدارة المجموعة الثالثة من الأولمبياد، بعد فوزها اليوم، الثلاثاء، على إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليصبح رصيدها 7 نقاط، حيث كانت تنتظر صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة لمواجهته في ربع النهائي.

المنتخب الإسرائيلي كانت لديه فرصة في احتلال هذا المركز، ولكنه خسر أمام اليابان في الجولة الثالثة لدور المجموعات بفضل هدف قاتل سجله ماو هوسويا في الدقيقة 91 من عمر المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وبعد انتهاء اللقاء بهذه النتيجة وفوز باراجواي على مالي بهدف نظيف أيضًا، يقع الفراعنة في اختبار لاتيني أمام باراجواي بينما تلعب اليابان ضد إسبانيا في ربع النهائي.

وعلى الجانب الآخر تودع إسرائيل المنافسات بشكل نهائي بعد احتلالها المرتبة الرابعة بنقطة وحيدة فقط من 3 مباريات.

وبذلك تكون المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية هي فرنسا والولايات المتحدة من المجموعة الأولى، المغرب والأرجنتين بالمجموعة الثانية، ثم مصر وإسبانيا من الثالثة واليابان وباراجواي من الرابعة.