اليابان تهزم أستراليا وتُمهد طريق السعودية للصدارة

الأخضر يلتقي الصين مساء اليوم

حقق المنتخب الياباني انتصارًا مهمًا على نظيره الأسترالي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 ظهر اليوم بهدفين مقابل هدف واحد، ليُمهد طريق السعودية للصدارة حال لم تخسر أمام الصين.

أستراليا والسعودية يتصدران المجموعة بـ9 نقاط لكل منهما، وقد رفع المنتخب الياباني رصيده الآن إلى 6 نقاط، مما يعني أن تعادل أو فوز السعودية على الصين سيمنحها الصدارة بـ10 أو 12 نقطة.

اليابان التي خسرت من السعودية في الجولة الماضية افتتحت النتيجة بعد 8 دقائق فقط بهدف آو تاناكا، وقد تعادل الضيوف عند الدقيقة الـ70 بواسطة أجدين هروستيك، لكن أصحاب الملعب استطاعوا خطف الفوز بهدف عزيز بيهيتش بالخطأ في مرماه.

الأخضر سيلعب ضد الصين على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم وسط حضور متوقع أن يزيد عن الـ50 ألف متفرج، بعدما سمحت وزارة الرياضة السعودية بحضور 100% من سعة الملعب.

الجمهور السعودي عبر تويتر أبدى سعادته بخسارة أستراليا، وطالبوا نجوم الأخضر بعدم الاستهانة بالتنين الصيني وحسم اللقاء سريعًا للتقدم إلى الصدارة ووضع قدم في مونديال 2022 الذي سيُقام في قطر.