الوقت والمكان المناسبين .. ليفاندوفسكي يعلن موقفه من الرحيل للدوري السعودي!

ارتباط بالانضمام لدوري روشن كثيرًا في الآونة الأخيرة

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن شعوره بالجاهزية للعب في اعلى مستوى ممكن لمدة ثلاث أو أربع سنوات قادمة مع برشلونة.

ليفاندوفسكي الحاصل على جائزة الهداف للدوري الإسباني الموسم الماضي، يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب مستوياته الحالية مع برشلونة وارتبط كثيرًا بالرحيل إلى الدوري السعودي الموسم القادم.

وفي هذا السياق قال صاحب الـ35 سنة لشبكة "Club del Deportista" الإسبانية:"أنا الآن لا أفكر في ما فزت به بالفعل، لا يزال لدي هذا الشعور بالشغف الداخلي لتحقيق المزيد، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني لعب كرة القدم لمدة ثلاث أو أربع سنوات لأنني في حالة بدنية جيدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، كل شيء يسير على ما يُرام ليس فقط داخل النادي ولكن في الخارج، المشجعون يدعمونني وأشعر أنني في الوقت والمكان المناسبين".

وعن تأهل برشلونة لدور الـ16 بدوري الأبطال:"عندما نتحدث عن هذه البطولة نحن نعلم اننا بحاجة إلى الحظ ووجود جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم، المهم في هذا الموسم هو تمتع اللاعبين بحالة بدنية جيدة في المباريات الحاسمة، لأننا نستطيع الفوز على أي فريق آخر".

وأما عن عن خططه بعد الاعتزال:"عندما أفكر في مسيرتي الاحترافية والمدربين الذين التقيت بهم مثل كلوب وجوارديولا وأنشيلوتي فهذا أمر لا يصدق، سيكون من الصعب العيش بعيدًا عن كوني لاعب كرة قدم، لكني لن أتجه للتدريب، لست متأكدًا أنني سأكون مستعدًا لتلك الخطوة التي تتطلب مني التركيز 100% على كرة القدم".

يذكر أن ليفاندوفسكي نجح في تسجيل 8 أهداف وصنع 4 في 17 مباراة لعبها مع برشلونة في كل البطولات هذا الموسم.