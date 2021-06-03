الوفاء بالوعد الأول.. لابورتا ينجح في إعادة كرويف إلى برشلونة

نبأ سعيد في برشلونة..

أعلن برشلونة في بيان رسمي عن عودة جوردي كرويف، نجل الأسطورة يوهان كرويف، للعمل في النادي الكتالوني في منصب المستشار.

وارتبط اسم كرويف كثيرًا ببرشلونة منذ انتخابات رئاسة النادي الماضية، حيث ظلّ هدفًا لجميع المرشحين للدعم على المستوى الإداري في السنوات المقبلة.

لكن الأزمة دائمًا كانت في ارتباط جوردي بالعمل كمدير فني لفريق شينيزين، غير أن إدارة جوان لابورتا نجحت أخيرًا في إيجاد صيغة تفاهم مع النادي الصيني.

بيان برشلونة عن عودة كرويف أتى فيه "يُعلن نادي برشلونة انضمام جوردي كرويف إلى النادي والعمل كجزء من الهيكل التنظيمي الجديد له بدايةً من 1 أغسطس".

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كما أضاف "جوردي كرويف، الذي كان لاعبًا في فرق الشباب في برشلونة وفي الفريق الأول لبرشلونة من 1993 إلى 1996، يعود في دور استراتيجي".

وأتم البيان "كان وصوله ممكنًا بفضل التعاون مع النادي الصيني ورئيسه، لقد لعب الجميع دورًا حاسمًا في تسهيل رحيله إلى نادي برشلونة".

العمل كمستشار قد تكون بداية ليس إلا لجوردي كرويف، الذي دائمًا ما كانت النظرة له على أنه سيكون المدير الرياضي في كامب نو في يوم من الأيام.

هكذا، يكون لابورتا قد نجح في الوفاء بأول وعد له بإعادة كرويف إلى برشلونة، لكن في الوقت نفسه فتحديات أخرى ضخمة تنتظره في مقدمتها التعامل مع المدرب الحالي رونالد كومان.