الوضع يتأزم .. عقوبات صارمة في انتظار باريس لو تم تجميد مبابي!

حماية منتظرة للنجم البالغ من العمر 24 سنة

الأمور تزداد في التدهور بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي بشكل مستمر خلال هذا الصيف بسبب الشكوك حول مستقبل اللاعب.

اللاعب تم استبعاده من قائمة باريس للجولة الآسيوية استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رغبته في الاستمرار والرحيل بالمجان الصيف المقبل، بينما يفضل باريس توقيعه على عقد جديد أو بيعه بالميركاتو الحالي.

بعض التقارير أكدت أن باريس قد يحاول تجميد اللاعب بشكل كامل وحرمانه من المشاركة في المباريات لو أصر على البقاء دون التجديد.

ومن جانبها قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن رابطة الدوري الفرنسي قد تعاقب باريس بغرامات مالية إذا استمر في تهميش نجمه الكبير الذي تلقى دعمًا من اتحاد اللاعبين المحترفين في فرنسا وعمدة باريس.

وأوضحت أن قيام باريس بهذه الخطوة ينتهك الحقوق العمالية في فرنسا، ويمكن للاعب استنكار وضعه وقتها في اللجنة القانونية للنقابة المحلية للعاملين، وإذا لم يفلح يمكنه التوجه إلى القضاء العادي.

ومن جانبها حذرت النقابة من هذا التصرف بعدما علمت أن مبابي قد تدرب مع اللاعبين الذين تم استبعادهم من باريس سان جيرمان لممارسة الضغوط عليه.

وأما جوناس هوفمان رئيس "FIFPRO" فقد تحدث بعبارات مماثلة للدفاع عن مبابي قائلًا:"لديه كل الحق في الوفاء بعقده ثم تحديد المكان الذي يريد اللعب والعمل فيه، هذا هو جوهر قانون بوسمان".

يذكر أن مبابي تلقى عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو لكنه يرفض فكرة الانتقال للسعودية في الوقت الحالي رغم موافقة باريس على العرض.