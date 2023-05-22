الوضع مختلف الموسم المقبل .. مفاجآت جديدة حول عقد كريستيانو رونالدو "السهل" مع النصر

مسلي آل معمر يكشف المزيد عن كواليس المفاوضات مع كريستيانو رونالدو وبنود عقده

أكد مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، أن ضيق الوقت وضغط المباريات خلال الفترة الأولى من تعاقد ناديه مع النجم البرتغالي لم يسمح له بالكشف عن عديد المزايا التي يحتويها عقده، لكن اقترب وقت الكشف عنها.

العالمي تعاقد مع الدون في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة انتقال حر، جعلت منه اللاعب صاحب الراتب الأعلى في العالم حاليًا، ويمتد عقده لموسمين ونصف.

وقال مسلي، خلال حضوره لـ"مؤتمر الإعلام الوطني": "التعاقد مع كريستيانو له أثر كبير بالطبع، قبل سنوات لم نكن نتخيل أن ينضم لاعب مثله أو أقل من الدوري الإنجليزي للسعودي، وربما لن تصدقوا إلى أي درجة المفاوضات معه كانت سهلة، ولم نبذل مجهودًا كبيرًا لإقناعه بالانضمام للدوري السعودي، والسبب هو التطور الكبير الذي حدث في الممكلة ووصل صداه للخارج، وكذلك استفاد النادي جماهيريًا بشكل كبير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى اقتصاديًا من ناحية الإقدام على شراء قمصان الفريق، إذ أن طلبات الخارج أكثر من الداخل".

وأضاف: "عقد رونالدو معنا ليس كلاعب فقط، بل حصلنا على حقوق تجارية خاصة به، وسيتم تفعيلها بعد نهاية الموسم الحالي وستكون مؤثرة على الجانب السياحي وجوانب أخرى".

ما سيقدمه رونالدو للمملكة بعيدًا عن الرياضة، وتحديدًا في الجانب السياحي هو أحد أكثر الجوانب التي تحدث عنها الإعلام قبل إتمام الصفقة، ويتشوق الجمهور انتظارًا لدور الدون في هذه الناحية.