الوضع ليس جيد في باريس .. جالتييه يُعلق على إيقاف ميسي!

عاصفة في باريس سان جيرمان

تحدث كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي عن وضع ليونيل ميسي نجم الفريق بعد المشكلة الأخيرة والعقوبة المفروضة عليه بالإضافة إلى الاحتجات التى طالة منزله في باريس. واعترف المدرب الفرنسي بقوله " أبلغتني في بداية الأسبوع من قبل الإدارة بعقوبة ميسي" .

النجم الأرجنتيني الدولي لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وذهب مؤخرًا إلى السعودية مع أسرته لأسباب سياحية، الأمر الذي لم يرضي النادي لذا تم فرض عقوبة عليه بالحرمان من التدريبات والمشاركة في المباريات لمدة أسبوعين مع خصمهم من راتبه.

وعلق جالتييه لأول مرة عن عقوبة إيقاف ميسي قائلًا: " قررت عدم التعليق على الأمر لأنه قرار النادي".

وتأتي كل هذه الأوضاع المتوترة مع أنباء عودته إلى برشلونة كما رسم ميسي مؤخرًا وشمًا لدرع برشلونة على ساقه اليسرى ويظهر بجانبه درع شعار منتخب الأرجنتين مع نجوم أبطال المونديال الثلاثة.

سيغيب بطل العالم مع الأرجنتين عن مباريات الدوري الفرنسي على الأقل ضد تروا (في 7 مايو) وأجاكسيو (في 13 مايو).