الوصل يدعم الهلال في مواجهة النجم الساحلي بنهائي البطولة العربية

النادي الإماراتي أعلن دعمه للهلال في نهائي البطولة يوم الخميس القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، دعم فريق الهلال السعودي في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي.

ومن المنتظر أن يخوض الهلال نهائي البطولة، يوم الخميس المقبل أمام الفريق التونسي على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوصل على تويتر: " نبارك لنادي الهلال السعودي تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ونرحب بالأشقاء في نادي الهلال وجماهيره في بلدهم الثانية الإمارات".

وأضاف الحساب: " ونعلن عن توفير حافلات لنقل جماهير الهلال من أمام مقر النادي إلى إستاد هزاع بن زايد لمساندة فريقهم في المباراة النهائية".

نبارك لنادي الهلال السعودي تأهله إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ونرحب بالأشقاء في نادي الهلال وجماهيره في بلدهم الثانية الإمارات، ونعلن عن توفير حافلات لنقل جماهير الهلال من أمام مقر النادي إلى إستاد هزاع بن زايد لمساندة فريقهم في المباراة النهائية. pic.twitter.com/oPtd9y7UP7 — SC (@AlWaslSC) April 15, 2019

الجدير بالذكر أن الزعيم، مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه على حساب الأهلي في نصف النهائي بركلات الترجيح، بينما عبر الفريق التونسي إلى ملعب هزاع بن زايد من بوابة المريخ السوداني في نصف النهائي.