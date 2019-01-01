العنبري: الوصل تاريخ، مواجهته لن تكون سهلة على الشارقة

عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة يتحدث عن مواجهة الوصل في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة رفع الراية البيضاء فيما يخص حظوظ فريقه في التأهل للدور القادم من كأس الخليج العربي الإماراتي.

ولا يمتلك الشارقة سوى 3 نقاط من 3 مباريات خاضها في البطولة، وسيلعب ضد الوصل مساء اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات ويرى العنبري أن الفوز سيجعله يتقدم خطوة كبيرة نحو الصعود لربع النهائي.

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وحذر المدرب من صعوبة المباراة، بقوله "الوصل يمتلك تاريخًا عريقًا ومواجهته لن تكون سهلة على الشارقة".

"المباراة أمام الوصل مهمة جدًا، من حُسن حظنا أن نظام البطولة يسمح بصعود 4 فريق من كل مجموعة مما يجعل فرص الشارقة في التأهل قائمة".

"رغم خسارتنا مباراتين، إلا أن انتصارنا في الجولة الأخيرة أعادنا من جديد للمنافسة على الصعود، ونحن عازمون على البقاء في تلك المنافسة".