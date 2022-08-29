الوسائل: مرسول بارك لم يُطفأ بالكامل، ما شاهده المشاهدون لم يحدث

اجتماع ثلاثي لحسم الأمر وإمكانية تكراره مستقبلًا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اجتماع ثلاثي سيجمع ممثلين عن نادي النصر ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وإدارة ملعب مرسول بارك وسيُعقد اليوم الإثنين لمناقشة ما حدث خلال مواجهة النادي العاصمي مع الوحدة في أولى جولات دوري روشن السعودي.

ماذا حدث في مباراة النصر والوحدة؟

النصر كان قد هزم ضيفه القادم من مكة المكرمة بهدف فينسنت أبو بكر، وقد فاجأ القائمون على ملعب مرسول بارك الذي احتضن المباراة الجميع بإطفاء الأضواء احتفالًا بالهدف وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

إطفاء الأضواء حدث لمدة 10 ثوانٍ في مشهد لم تعتاده الملاعب السعودية أبدًا، وقد أشاد به البعض وندد به البعض الآخر، وذهب البعض للحديث عن أن غياب الإنارة في الملعب حرم الوحدة من إحراز هدف التعادل مباشرة بعد الهدف النصراوي.

Shahid

ما هو تعليق شركة الوسائل على ما حدث؟

الرياضية نقلت عن خالد الخضير الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل السعودية المالكة لحقوق الملعب تأكيده على احترامهم للأنظمة واللوائح، مشيرًا إلى أن أضواء الملعب لم تُطفأ بالكامل كما ظهر في شاشات التلفاز.



وأضاف "

إضاءة الملعب لم تُطفأ بالكامل كما ظهر في شاشات التلفزيون، وأن ما حدث داخل الملعب يختلف عمّا شاهده المتابعون خارجه".

تابع "كل تقنية جديدة يتفاجأ فيها الكثيرون، وتترك علامات استفهام لديهم، هدفنا كان إضافة أجواء جميلة على الملاعب السعودية، وقد تم الاستعانة بأنظمة عالمية في الإضاءة كما في أشهر الدوريات العالمية".

وأتم قائلًا حول الاجتماع الذي سيُقام اليوم "نسعى مع الرابطة إلى إيجاد حل يرضي الجميع، وآلية مناسبة لمثل هذه الأجواء الجميلة داخل الملاعب السعودية، بحيث لا تضر أو تعرقل عمل مسؤولي المباراة، وأن يكون عمل إدارة الملعب ضمن المعايير والضوابط".

يُشار إلى أن إطفاء الأضواء عند إحراز الأهداف حدث في بعض الملاعب خارج السعودية، وقد حدث في يوم مباراة النصر والوحدة ذاته في الدوري الأمريكي احتفالًا بأهداف أوستن أف سي ضد كولومبوس على ملعب الأول.