وزارة الرياضة السعودية تضرب بقوة .. وتكشف معلومة "هامة" في قضية انتقال تمبكتي إلى الهلال

بيان رسمي جديد من وزارة الرياضة في قضية حسان تمبكتي

SHAHID

كشف وزارة الرياضية السعودية، عن "معلومة هامة"، في قضية انتقال النجم الدولي حسان تمبكتي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال أعلن التعاقد مع تمبكتي "24 سنة"؛ لمدة 4 سنوات حتى 2027، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وعلى الرغم من طلب الإدارة الشبابية، عدم اعتماد صفقة تمبكتي؛ بحجة رفض الرئيس التنفيذي للنادي، التوقيع عليها؛ إلا أن وزارة الرياضة أعلنت صحة الإجراءات بنسبة 100%.

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وأوضحت الوزارة عبر حساب متحدثها الرسمي بمنصة "إكس"، أن خالد الثنيان، رئيس نادي الشباب وقتها، والذي وقع على عقود انتقال اللاعب إلى الزعيم، كان يملك تفويضًا من أعضاء مجلس الإدارة؛ بـ"التوقيع" على العقود مع اللاعبين والأندية.

وتعهدت "الرياضة"، بمحاسبة كل من قام بتضليل وإثارة الرأي العام، أو شكك في نزاهة الجهات المختصة؛ وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في اللوائح.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية، كانت قد حلت مجلس إدارة الثنيان؛ بعد تقديم 4 أعضاء استقالتهم؛ على خلفية اعتراضهم على إجراءات صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال.

SHAHID