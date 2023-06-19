الوديات أهم من البطولة العربية؟ .. النصر يواجه الشباب بدون كريستيانو رونالدو وأبرز نجومه

مغامرة كبرى من نادي التصر في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

اتخذ النصر، قرارًا صادمًا، قبل بداية مشوار الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

النصر يتواجد في المجموعة الثالثة بمسابقة كأس الملك سلمان، إلى جانب مواطنه الشباب، بالإضافة إلى الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيلعب النصر، مباراته الأولى في البطولة العربية أمام الشباب، والمقررة يوم 28 يوليو القادم، بالفريق الرديف وبدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو وأبرز نجومه.

وكشفت الصحيفة، عن أن قرار العالمي؛ يأتي بسبب ارتباط الفريق الأول، بمواجهة إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي "وديًا" في اليابان، وذلك في الفترة من 21 إلى 29 يوليو.

وأوضحت أن هناك اتجاه قوي أيضًا، لخوض المباراة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان، والمقررة يوم 31 يوليو أمام الاتحاد المنستيري، بالرديف أيضًا؛ لتجنب إرهاق نجوم الفريق الأول، بعد رحلة اليابان الشاقة.