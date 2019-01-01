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الدوري المغربي الممتاز

الوداد يحافظ على الصدارة بهدف في شباك الرجاء

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الوداد يحسم ديربي المغرب بهدف على حساب الرجاء في مباراة شهدت إهدار ركلة جزاء وحالتي طرد

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

حافظ الوداد البيضاوي، على صدارة الدوري المغربي، بعدما فاز على الرجاء، في ديربي العاصمة بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

المباراة كانت هادئة في شوط الأول، قبل أن تشتعل في الربع ساعة الأخير من اللقاء، عندما أهدر عبد الرحيم شاكر ركلة جزاء للرجاء في الدقيقة 70.

وبعدها ثمان دقائق، تمكن إسماعيل الحداد من خطف هدف الفوز لصالح وداد الأمة، قبل أن توتر الأجواء داخل الملعب.

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وفي الدقيقة 82، حصل زكريا حدراف لاعب الرجاء على بطاقة حمراء، ليكمل فريقه المباراة منقوصاً، وقبل نهاية المباراة بلحظات، حصل محمد ناهيري لاعب الوداد على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة يتربع الوداد على صدارة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن حسنية أغادير صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الرجاء عند النقطة 17 في المركز السادس، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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