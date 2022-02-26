الوداد ضد الزمالك: مباشر لحظة بلحظة

الوداد 3×1 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة



نهاية المبارة بفوز الوداد المغربي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف

87' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثالث للوداد، تمريرات قصيرة رائعة، الكرة تصل إلى الجهة اليمنى وعررضية إلى جبران الذي يسددها في الشباك بسهولة

87' تبديل للزمالك بخروج أوباما ودخول سيسيه

بطاقة حمراء من حكم المباراة لمدحت عبد الهادي

مشادة بين أفراد من الطاقم الفني للفريقين بدأت بدفع مدحت عبد الهادي لأحد المنظمين للمباراة

78' سيطرة سلبية من الزمالك

72' عرررررضية من أوناجم ولكن الكرة تصل سهلة في يد حارس الوداد

تبديل للوداد بخروج المترجي ودخول مؤيد اللافي

67' خطيرررررررررة للزمالك، عرررضية من البديل حازم إمام ولكن عمر السعيد يصطدم بحارس الوداد، وخطأ على مهاجم الزمالك

تبديل للزمالك بخروج المثلوثي ودخول حازم إمام

64' طوولية رائعة بإتجاه فتوح الذي يمررها بالعرض إلى السعيد الذي يسدد الكرة ولكنها تصطدم بالدفاع

تبديلين للزمالك بدخول أوناجم وعمر السعيد وخروج الجزيري وشيكابالا

57' شيكابالا يلعب الضربة الحرة المباشرة ولكنها تصل سهلة في يد حارس الوداد

56' خطأ للزمالك من الجهة اليمنى بعد عرقلة المثلوثي

49' أووووووووووووووه تسديدة قووية من المترجي ولكنها تمر بجوار القائم

47' تسديدة على الطائر من يحيى جبران ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد على الزمالك بهدفين نظيفين

45' أووووووووه حسوني يسدد الكرة بشكل رااااائع ولكن أبو جبل يتألق ويُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

41' خطيرررة للزمالك، عررضية من الجهة اليسرى تصل إلى زيزو الذي يسدد الكرة ولكن حارس الوداد يمسك بالكرة

36' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الوداد يتقدم ويسجل الهدف الثاني بتسديدة خلفية رائعة من أمين فرحان، بعد خروج خاطئ من أبو جبل في ضربة ركنية للوداد

35' أوووووووووه فرصة خطيرة للوداد، تسديدة من مبينزا ولكن أبو جبل يتصدى لها وتخرج لركنية

27' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول المترجي يسجل التعادل للزمالك، إرتباك داخل منطقة جزاء الفريق المصري، أبو جبل خارج مرماه بعد استلام خاطئ من المثلوثي للكرة، الكرة تصل إلى زهير الذي سددها بقوة في المرمى

24' بطاقة صفراء لحمزة المثلوثي بعد عرقلة لاعب الوداد

21' الوداد يواصل إرسال الكرات العرضية في منطقة جزاء الزمالك ولكن الدفاع صامد حتى الآن

18' تسديدة من مبينزا يعترضها الدفاع، تصل إلى المترجي الذي يسدد الكرة ولكن أبو جبل يمسك بها

16' ركلة حرة غير مباشرة للزمالك، يلعبها شيكابالا ولكن حارس الوداد يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

13' أووووووه خطيررررررررة من الوداد ولكن الدفاع يشتت الكرة لركنية.. ضغط قوي من أصحاب الأرض للتعديل

10' ركلة حرة مباشرة للوداد من خارج منطقة الجزاء، بعد لمسة يد على أوباما

8' عرررررضية خطيرررة للوداد، ولكن الونش يشتت الكرة إلى ركلة ركنية

5' خطيررررررة من الوداد، عرررضية من الجهة اليسرى، تصل إلى مبينزا الذي يسدد الكرة برأسه ولكنها تعلو العارضة

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أحمد سيد زيزو يحرز الهدف الأول للزمالك بتسديدة قوووووووية لا تُصد ولا تُرد

2' أووووووووووه فرصة للجزيري ولكن كرته تمر بجوار القائم

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

يوسف أوباما - إمام عاشور

أشرف بن شرقي -شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل الوداد

يبدأ المدرب وليد الركراكي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

رضا التاجناوتي

يحيى عطية الله - أشرف داري - أمين فرحان - أيوب العملود

أيمن حسوني - يحيى جبران - جلال الداودي - رضي جعدي

مبينزا - زهير المترجي



يسعى الزمالك لتحقيق الفوز الأول له في دور المجموعات بعد أن تعادل في أول جولتين ضد بترو أتلتيكو وساجرادا ليتواجد في المركز قبل الأخير بنقطتين فقط، في المقابل يرغب الوداد بتعويض الخسارة التي ألمت به أمام بترو في الجولة الماضية ويملك الفريق ثلاث نقاط يحتل بهم وصافة الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد الوداد البيضاوي المغربي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد مركب محمد الخامس.