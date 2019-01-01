تيفو جمهور الوداد: نذكر كاف بفساده

جمهور وداد الأمة لم استغل أول ظهور له عقب صدور القرار النهائي في أزمة نهائي أفريقيا 2019 أمام الترجي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب جمهور الوداد المغربي عن غضبه الجم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في أول لقاء له بدوري الأبطال، عقب قرار اعتبار الترجي التونسي بطلًا لأفريقيا 2019.

وداد الأمة يلاقي إف سي نواذيبو الموريتاني، حاليًا، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وصمم جمهور الفريق المغربي "التيفو" الخاص به، على هيئة رأسية وليد الكرتي في مرمى الترجي، والتي سكنت الشباك، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، موجهين رسالة: "رأسية واحدة تكفي لكشف فسادكم".

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يذكر أن الأزمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي بعدما قرر الفريق المغربي الانسحاب من لقاء الإياب، على الملعب الأولمبي برادس، وقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم باب سويقة بهدف وحيد.

ويرجع قرار الانسحاب اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية، بجانب تعطل تقنية الفيديو، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة في محاولة لإثناء الوداد عن قراره، إلا أن كاف اضطر في الأخير إعلان فريق الدم والذهب بطلًا.

وعاد كاف لتأييد موقف وداد الأمة، مقررًا إعادة المباراة ومطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الرياضية، محولة القضية إلى لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي.

وفي 15 من سبتمبر الجاري، تم رفض استئناف الوداد وإعلان الترجي بطلًا لأفريقيا بشكل رسمي للمرة الرابعة في النسخة نفسها.