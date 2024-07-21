استبعد من قائمة اليورو..

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى 9 أغسطس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن باو كوبارسي، نجم برشلونة، الذي انضم لقائمة منتخب إسبانيا "سيكون أصغر لاعب في الأولمبياد".

وأوضحت أن كوبارسي يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو اللاعب الوحيد المولود في عام 2007، والذي يخوض المنافسات الأولمبية في باريس.

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ويبتعد كوبارسي المولود في 22 يناير 2007، بنحو عام كامل، عن ثاني أصغر لاعب في البطولة، صانع الألعاب الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري، الذي ولد في 2 يناير 2006.

يشار إلى أن كوبارسي كان ضمن قائمة منتخب إسبانيا الأول للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2024، لكنه تقرر سحبه من تشكيلة لويس دي لا فوينتي النهائية، من أجل خوض الألعاب الأولمبية، بينما وقع الاختيار على لامين يامال (المولود في 13 يوليو 2007) ليصبح أصغر لاعب في تاريخ اليورو.