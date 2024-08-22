"لقد أصبحوا مثل الوحش فرانكشتاين" .. مدير حملة لابورتا يفتح النار على ريال مدريد!

كاراسكو يستعرض إنجازات "لاماسيا" ويسخر من مدريد

فتح لويس كاراسكو، مدير الحملة الانتخابية لجوان لابورتا الرئيس الحالي لبرشلونة، النار على إدارة الغريم التقليدي ريال مدريد، بشأن سياسة التعاقدات الأخيرة للملكي.

وقال كاراسكو في مقابلة مع البرنامج الإسباني "إل شيرينجيتو"، إن ريال مدريد حاليًا هو مثل شخصية الوحش "فرانكشتاين"، حيث يعتمد في سياسته على ضم جميع اللاعبين من خارج النادي ليصنع وحشًا ومن الصعب أن يتم تصعيد لاعب من أكاديمية شباب النادي.

وأشار إلى أن برشلونة على النقيض تمامًا، حيث تساهم أكاديمية "لاماسيا" في إخراج المزيد من المواهب للفريق الأول، ووصل الحال إلى أن الفريق الحالي يضم في تشكيلته الأساسية عدد كبير من شباب النادي الكتالوني.

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وأضاف كاراسكو: "برشلونة تسبب بشكل كبير في إثراء منتخب إسبانيا بلاعبين مميزين ساهموا في فوز (لاروخا) ببطولة الأمم الأوروبية الأخيرة وكذلك بذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس".

وتابع: "هناك 8 لاعبين أساسيين في منتخب إسبانيا الأولمبي من خريجي مدرسة برشلونة، حيث يمثلون حاليًا أيضًا القوام الأساسي للمنتخب الأول وسيكون لهم دور كبير في مستقبل البلاد".

وختم: "ريال مدريد لا يفعل مثلنا، نعم هو يجمع أفضل المواهب في أوروبا لكنهم لا يحملون هوية النادي، ففي الوقت الذي يعتمد فيه برشلونة على 8 لاعبين من كتالوينا، فاللاعب الإسباني الوحيد في تشكيلة ريال مدريد هو داني كارفاخال".