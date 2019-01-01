الوحدة يواصل الانتصارات والحزم يخطف التعادل من التعاون

مباريات مثيرة في الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

واصل الوحدة، الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، وخطف الحزم تعادلاً مثيراً من التعاون في الوقت بدل الضائع، في مباريات الجولة الـ 16 من البطولة.

تعادل التعاون، أمام الحزم بهدف لكل فريق، في مباراة مثيرة شهدت الهدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، التعاون افتتح التسجيل في الدقيقة 94، قبل أن يسجل مسعود بخيت التعادل للحزم في الدقيقة 98.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة 26 في المركز الخامس، بينما وصل الحزم إلى النقطة الـ 15 في المركز الثالث عشر.

وخطف الوحدة فوزاً ثميناً على حساب الفتح، بهدف نظيف سجله ماركوس جوليرمي في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق الفوز الثاني على التوالي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى النقطة 27 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 19 في المركز الحادي عشر.