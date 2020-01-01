رسميًا | الوحدة يضم مدافع الهلال وحارس مرمى النصر

فارس مكة يدعم صفوفه جيدًا

أعلن الوحدة السعودي رسميًا مساء أمس تعاقده مع مدافع الهلال "عبد الله الحافظ" وحارس مرمى النصر "عبد الله العويشر" ضمن خطة الإدارة دعم الصفوف استعدادًا للموسم الجديد خاصة بعد التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل الخاصة بعقدي اللاعبين، لكن صحيفة الرياضية كانت قد أوضحت أن العويشر وقع على عقد يمتد لأربع سنوات في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع النصر وانتهاء إعارته للشباب.

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وأفادت المصادر الصحفية أن عقد الحافظ صاحب الـ27 عامًا سيمتد لثلاث سنوات، وقد انضم للفريق في صفقة انتقال حر كذلك عقب فسخ عقده بالتراضي مع الهلال.

الوحدة كان قد احتل المركز الرابع في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي الموسم الماضي مما أهله لدوري أبطال آسيا، لكن مازال موقف الفريق من المشاركة في البطولة معلقًا بسبب عدم حصوله على الرخصة الآسيوية حتى الآن نظرًا لوجود مشاكل مالية مع عدة أطراف.

يُشار إلى أن فارس مكة سيفتتح مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي بمواجهة الوافد الجديد "القادسية" مساء اليوم على ملعبه.