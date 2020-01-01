الوحدة السعودي يوضح حقيقة رغبته في ضم حسام عاشور

حسام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي

تحدث توفيق تونسي مدير الكرة بنادي الوحدة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة رغبتهم في التعاقد مع حسام عاشور قائد الأهلي المصري.

وانتشرت تقارير صحفية مؤخرًا حول رغبة الوحدة لضم حسام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تأكد رحيله عن الأهلي.

وقال تونسي في تصريحات صحفية: "ما تردد بأننا نسعى للتعاقد مع حسام عاشور غير صحيح مطلقًا ولم ندخل في أي مفاوضات معه".

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وتابع مدير الكرة بالوحدة السعودي: "لا توجد أي نية في التعاقد مع حسام عاشور لتمثيل نادي الوحدة في الوقت الحالي".

وكان الأهلي قد سحب جميع الامتيازات الذي قدمها لحسام عاشور في حالة الموافقة على الاعتزال بعد خروجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

ويعد حسام عاشور من اللاعبين التاريخيين في القلعة الحمراء لما قدمه من تتويج بطولات محلية أو قارية خلال السنوات الماضية.