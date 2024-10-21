الوجه الآخر لبطل ريمونتادا روما وبرشلونة.. مانولاس يسجل 5 أهداف في 35 دقيقة!

ماذا فعل النجم اليوناني؟

بدأ كوستاس مانولاس، المدافع السابق لروما ونابولي، رحلة جديدة في كرة القدم مع نادي باناكسياكوس في دوري الهواة اليوناني.

وكان مانولاس قد انضم مؤخرًا إلى باناكسياكوس، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية، بعد مغادرته فريق ساليرنيتانا الإيطالي بنهاية الموسم المنقضي.

ويتذكر كثيرون صاحب الهدف الغالي لروما الإيطالي، والذي أقصى برشلونة بريمونتادا من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/2018.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد سنوات عديدة خاضها كقلب دفاع في حياته الاحترافية بكرة القدم الأوروبية، قرر النجم اليوناني تغيير مركزه والمشاركة كمهاجم في تجربته الجديدة.

وفي أول ظهور لصاحب الـ33 عامًا مع فريقه الجديد، سجل 5 أهداف مذهلة في الفوز(12-1) على حساب ماربيسايكوس، وفق وسائل إعلام يونانية أوضحت أن "مانولاس لعب لمدة 35 دقيقة فقط في المباراة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف قبل استبداله".