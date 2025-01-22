"أين ذهب الواي فاي؟".. برشلونة يعكر سهرة نجم سلة ريال مدريد بعد ريمونتادا بنفيكا!

عودة تاريخية لأبناء البلوجرانا

لم يقلب برشلونة النتيجة رأسًا على عقب أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا فحسب، بل قلب سعادة الكثير من المنتمين إلى ريال مدريد إلى صدمة!.

ربما هذا ما حدث مع إيدي تافاريس، لاعب كرة السلة من الرأس الأخضر، والناشط في فريق ريال مدريد والذي كان سعيدًا للغاية قبل أن يقلب برشلونة النتيجة.

خلال تقدم بنفيكا في النتيجة خلال مجريات المباراة، كانت الفرصة مواتية لتافاريس كي يتهكم على النتيجة، حيث كتب عبر "إكس": "هل انقطع الواي فاي في البرتغال؟!". مع رموز تعبيرية ضاحكة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن برشلونة لم يمهله في آخر ربع ساعة، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة حققت المعجزة الكروية، وذلك عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وإريك جارسيا ورافينيا.

ربما كانت الفرصة مواتية لجماهير برشلونة في التعليقات كي تتساءل عن مصير "الواي فاي" لدى تافاريس نفسه، في ظل كتابته لأكثر من شيء منذ تلك التغريدة!.

فقد كتب عقب المباراة مباشرة تهنئة لبنفيكا على الأداء الرائع واصفًا إياهم بـ"المميزين" ثم كتب تغريدة أخيرة ورد فيها: "الكثير من الكراهية للتهنئة بالفوز في مباراة!".

برشلونة نجح في ضمان التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بشكل رسمي، وسيخوض مباراته الأخيرة ضد أتالانتا بصفة تحصيل حاصل من الناحية الحسابية.