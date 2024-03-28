الهلال يُبهر الجميع .. الزعيم يقتحم قائمة أفضل 50 ناديًا في العالم

الهلال مازال يحقق الإنجازات مع جورج جيسوس

يقدم نادي الهلال مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس نتائج مذهلة خلال الموسم الحالي 2023-2024، حيث استطاع أن يقوده لتصدر ترتيب دوري روشن السعودي، بالإضافة للوصول إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ونصف نهائي دوري أبطال آسيا، دون أي هزيمة!

ولم يكتف الهلال بالرقم التاريخي الذي حققه في سلسلة الانتصارات المتتالية برصيد 28 انتصارًا، مما جعله يضمن حصوله على شهادة من موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، ولكن بعد أن تتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية.

واستطاع نادي الهلال أن يقتحم قائمة أفضل 50 ناديًا في العالم، بناءً على تصنيف شبكة "أوبتا" العالمية، بعدما حصل على 86.1 نقطة.

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وعلقت شبكة "أوبتا" على إنجاز الهلال قائلة: "الهلال هو الفريق غير الأوروبي الوحيد الذي صعد إلى المركز الـ44 بتقييم 86.1، مما يضعه بين فولهام الإنجليزي ويونيون سان خيلواز البلجيكي.

وأشارت الشبكة خلال تقريرها إلى الرقم القياسي الذي حققه الزعيم برصيد 28 انتصارًا متتاليًا، حيث أصبح الفارق بين الهلال وأقرب فريقًا غير أوروبي في الترتيب 34 مركزًا، وهو مونتيري المكسيكي.