الهلال يوقع مع الأرجنتيني فييتو 3 مواسم

الهلال يتعاقد مع فييتو 3 مواسم.

نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد أن أنهى اللاعب الفحوصات الطبية اللازمة.

وتوصل نادي الهلال مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، على ضم فييتو مقابل 8 ملايين يورو، سيتم تسديد المبلغ على 3 أقساط، حيث تم الاتفاق مع وكيل اللاعب على كافة بنود العقد.

وأعلنت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن التعاقد مع الأرجنتيني فييتو لمدة 3 مواسم مقبلة، بعد أن أنهى الطرفين كافة الأمور والاتفاق على كافة بنود التعاقد، ليصبح لاعبًا في صفوف الزعيم.

المزيد من الفرق

وقام فييتو بالتوقيع على عقود الانضمام لصفوف نادي الهلال، بعد أن أجرى الفحوصات الطبية اليوم السبت، في حضور وكيل أعماله ومسؤولي الزعيم.

نادي الهلال نجح في إتمام صفقة فييتو، بعد أن كانت في طريقها للفشل، بسبب رفض نادي سبورتنج لشبونة للعرض المادي الذي قدمه الفريق السعودي، ليتم رفعه ومن ثم الموافقة على انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى الهلال.

هل يضم النصر الدنماركي كريستيانسن؟ نادي مالمو يحدد موقفه النهائي

قرار الهلال برفع المقابل المادي، بعد تراجع نادي سانتوس البرازيلي، عن بيع لاعبه الفنزويلي سوتيلدو للزعيم، ليقرر مسؤولي النادي الأزرق برفع المقابل المادي والتعاقد مع الأرجنتيني فييتو.