الهلال يمنع رحيل ماتيوس بيريرا بسبب الـ73 مليون ريال

تطورات مثيرة في مستقبل ماتيوس بيريرا مع الهلال

يقف نادي الهلال، عائقًا حتى الآن، أمام رحيل نجمه البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بيريرا البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى نادي الهلال في صيف 2021، قادمًا من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وخرج معارًا إلى الوحدة الإماراتي، في يناير الماضي؛ ولمدة 6 أشهر فقط.

ووفقًا لصحيفة "itatiaia"، قدّم نادي كروزيرو البرازيلي، عرضًا إلى الزعيم الهلالي؛ من أجل استعارة بيريرا، حتى ديسمبر 2024، وسط ترحيب من اللاعب.

وكشفت الصحيفة، عن أن مسؤولي الهلال، رفضوا عرض كروزيرو، واشترطوا الإعارة حتى يونيو 2024 فقط؛ للموافقة على التخلي عن اللاعب.

وأوضحت أن الهلال، يخطط لإعارة ماتيوس بيريرا، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ ومن ثم تسويقه في صيف العام القادم، لأحد الأندية الأوروبية؛ لاستعادة جزء من الأموال الضخمة التي تم صرفها لضمه، والتي وصلت إلى 18 مليون يورو "73 مليون ريال سعودي".

جدير بالذكر أن بيريرا، الذي يرتبط بعقد مع الزعيم حتى صيف 2026، لعب 42 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 15 آخرين.