الهلال يمنح كيليان مبابي أموالًا ضخمة بعد الانتقال إلى ريال مدريد .. والموعد المحتمل للصفقة!

كواليس جديدة في مفاوضات السعودية مع كيليان مبابي

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لا صوت يعلو حاليًا، إلا على مفاوضات نادي الهلال السعودي، مع المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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مبابي يرتبط بعقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث كان يصر على البقاء مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي القادم، ومن ثم الرحيل "مجانًا"، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

ومن ناحيتها.. ترفض إدارة النادي الباريسي، مغادرة اللاعب "مجانًا"، وتضغط عليه للتجديد أو بيع عقده في الصيف الحالي؛ لتتدخل المملكة العربية السعودية في الأزمة؛ بـ"اقتراح" نقل مبابي إلى الهلال، على أن ينضم بعدها إلى الريال.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي الشهير بن جاكوبس، عن تفاصيل مفاوضات السعودية، مع المهاجم الفرنسي؛ لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم، بشكل رسمي.

وأعلن جاكوبس في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تفاوض المملكة مع مبابي، ليكون سفيرًا للسياحة السعودية، ضمن بنود عقد انتقاله إلى الهلال؛ وبالتالي.. سيضمن اللاعب، الحصول على أموال ضخمة، حتى بعد الرحيل عن الفريق الأزرق، والانتقال إلى العملاق الإسباني.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن السعودية، تحاول إقناع مبابي، بأنه لا بديل أمامه سوى الانتقال إلى الزعيم، في الصيف الحالي؛ لأن وجوده في باريس سان جيرمان، الموسم الرياضي القادم، سيجعله عرضه للدخول في صدمات عنيفة مع الجماهير، عقب اهتزاز الثقة بينهما.

أما إدارة الفريق الباريسي، فترغب من جانبها، في رحيل كيليان مبابي، قبل الأول من أغسطس القادم؛ وإلا ستكون مضطرة وقتها، لسداد مبلغ 60 مليون يورو إلى اللاعب؛ وهي "مكافأة الولاء" المنصوص عليها عند التجديد الأخير.

جدير بالذكر أن مبابي البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من نادي موناكو الفرنسي؛ حيث شارك منذ ذلك الوقت، في 260 مباراة رسمية، سجل خلالها 212 هدفًا وصنع 98 آخرين.

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