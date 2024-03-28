الهلال يمنح حسان تمبكتي الفرصة الأخيرة للحاق بمواجهة الشباب

الهلال يُواجه الشباب مساء السبت القادم

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لم يتبق أمام حسان تمبكتي مدافع الهلال للحاق بمواجهة فريقه السابق، الشباب، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي سوى فرصة واحدة.

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المدافع السعودي كان قد شارك في تدريبات الثلاثاء الجماعية بعد تعافيه من إصابة المفصل، ولكنه شعر بآلام اضطرته لمغادرة المران، إلا أنه عاد وتواجد في جزء من تدريبات الأربعاء بعدما مُنح الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للهلال.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن تمبكتي سيخضع لاختبار فني وبدني يوم غدٍ الجمعة لتحديد موقفه النهائي من مواجهة الشباب يوم السبت من عدمها، وسيُستبعد من اللقاء حال عدم مروره من هذا الاختبار.

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الهلال يبحث عن الفوز على خصمه لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، والتي وصلت إلى 29 انتصار، وكذلك لتعزيز صدارته لجدول الترتيب والحفاظ على فارق النقاط الـ12 مع مطارده النصر.

جدير بالذكر أن الهلال خطف تمبكتي، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد صراع شرس مع النصر والأهلي تحديدًا، وذلك في صفقة سببت موجة من الاستقالات والتحقيقات في ناديه السابق الشباب، مع تدخل وزارة الرياضة السعودية.

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